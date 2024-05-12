У жителя Воронежской области изъяли взрывчатое вещество

В Семилукском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении взрывчатого вещества, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.
«В поселке Латная в ходе обыска в доме 45-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли в шкафу две металлических банки с веществом серого цвета. На вопрос о содержимом емкости задержанный ответил, что порох остался у него от отца, и он решил его сохранить», — рассказали в пресс-службе.
Эксперт заключил, что изъятое является бездымным сферическим порохом, массой более 500 грамм. Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый подписал подписку о невыезде.