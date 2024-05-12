У жителя Воронежской области изъяли взрывчатое вещество

«В поселке Латная в ходе обыска в доме 45-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли в шкафу две металлических банки с веществом серого цвета. На вопрос о содержимом емкости задержанный ответил, что порох остался у него от отца, и он решил его сохранить», — рассказали в пресс-службе.