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Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение украинским войскам и отразили две контратаки, противник потерял до 620 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Российские подразделения также отразили две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР.

«Потери противника за сутки составили: до 620 военнослужащих, два танка, 18 автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”, 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, три 105 мм орудия L-119 производства Великобритании, три 122 мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, станция радиоэлектронной борьбы “Нота”, — добавили в МО РФ.

Кроме того, были уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.