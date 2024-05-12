Подразделения «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.