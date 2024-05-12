Пропавших в 2023 году казахстанцев нашли мертвыми

Бегимбетов Мурат Жайлаубекович 1976 года рождения пропал без вести 30 декабря 2023 года. Мужчина вышел из дома по адресу Илийский район, село Комсомол, улица Абая, дом 46 и пропал.
По информации волонтеров, тело пропавшего нашли 9 мая в Алатауском районе Алматы. Другие подробности пока не приводятся.
Мадибеков Руслан Ергазыевич 1989 года рождения пропал 26 декабря 2023 года. Мужчина в этот день ушел из центра токсикологии в Шымкенте в неизвестном направлении и пропал. Состоял на учете в наркодиспансере и психдиспансере. Инвалид второй группы, имелись шрамы от ожогов на теле.
«Найден. Погиб», — сообщили волонтеры.
Другие подробности пока не приводятся.