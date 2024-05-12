Пропавших в 2023 году казахстанцев нашли мертвыми

Мадибеков Руслан Ергазыевич 1989 года рождения пропал 26 декабря 2023 года. Мужчина в этот день ушел из центра токсикологии в Шымкенте в неизвестном направлении и пропал. Состоял на учете в наркодиспансере и психдиспансере. Инвалид второй группы, имелись шрамы от ожогов на теле.