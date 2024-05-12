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Пропавших в 2023 году казахстанцев нашли мертвыми

Пропавших в декабре прошлого года в Алматы и Шымкенте мужчин нашли мертвыми. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщили волонтеры LIDER.KZ.

Бегимбетов Мурат Жайлаубекович 1976 года рождения пропал без вести 30 декабря 2023 года. Мужчина вышел из дома по адресу Илийский район, село Комсомол, улица Абая, дом 46 и пропал.

По информации волонтеров, тело пропавшего нашли 9 мая в Алатауском районе Алматы. Другие подробности пока не приводятся.

Мадибеков Руслан Ергазыевич 1989 года рождения пропал 26 декабря 2023 года. Мужчина в этот день ушел из центра токсикологии в Шымкенте в неизвестном направлении и пропал. Состоял на учете в наркодиспансере и психдиспансере. Инвалид второй группы, имелись шрамы от ожогов на теле.

«Найден. Погиб», — сообщили волонтеры.

Другие подробности пока не приводятся.

несчастный случай