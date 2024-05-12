Суд арестовал водителя упавшего в Мойку автобуса

В городском комитете по транспорту уточняли, что в аварию попал автобус компании «Такси». «Будет проведена полная комплексная проверка ООО “Такси” и по ее результатам не исключено, что город расторгнет с ними контракт на перевозку пассажиров», — рассказал «РБК Петербург» источник в транспортном блоке. Позже в СК сообщили о задержании «начальника автоколонны» компании «Такси». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК.