Удар по жилому дому в Белгороде. Главное

Первые сообщения об обрушении подъезда после ракетного удара появились около 11:30 по московскому времени. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вскоре сообщил, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ.
Почти весь жилой дом в Белгороде поврежден взрывом, обрушились 16 квартир, сообщили в оперативных службах. Чуть позже губернатор Белгородской области уточнил, что в обрушившемся подъезде было 40 квартир. Местные каналы сообщают, что снаряд прилетел в дом 55 на улице Щорса. Этот адрес также подтвердили источники «РИА Новости».
В Минобороны отчитались, что жилой дом поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У».
Число погибших после обрушения достигло восьми, сообщили в МЧС. «РИА Новости» сообщали о девяти жертвах.
И.о. министра здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что при обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек, им оказывается медицинская помощь. В экстренных службах позже уточнили, что число пострадавших возросло до 20 человек.
По данным МЧС, из-под завалов спасены 16 человек, включая двоих детей. Также экстренным службам удалось найти еще четырех живых людей. Эвакуация жильцов многоквартирного дома завершена.
По факту обстрела Белгорода возбуждено дело о теракте, сообщили в СКР.
Во время работы спасателей крыша многоквартирного дома в Белгороде обрушилась. Трое сотрудников МЧС получили травмы. Сейчас на месте ЧП объявлена угроза обрушения, пишут «РИА Новости».
Две улицы временно перекрыли в Белгороде в районе обрушения, сообщают местные власти.
Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи», — утверждает мэр Москвы Сергей Собянин.
Очевидец Светлана Макаренко в разговоре с «Ъ FM»: «Сирены у нас гудят уже который день, мы с сиренами ложимся и встаем, это очень страшно. У меня свекровь 5 метров до укрытия не добежала — с ранениями сейчас лежит в больнице. Дом, в который прилетело, во дворе нашей кондитерской. Там спасатели доставали людей, и на них обрушилась крыша. Для меня сейчас кощунственно продолжать работать и пытаться что-то еще кому-то продавать. Каждый сейчас занят разгребанием завалов, спасением раненых».