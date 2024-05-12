Удар по жилому дому в Белгороде. Главное

Очевидец Светлана Макаренко в разговоре с «Ъ FM»: «Сирены у нас гудят уже который день, мы с сиренами ложимся и встаем, это очень страшно. У меня свекровь 5 метров до укрытия не добежала — с ранениями сейчас лежит в больнице. Дом, в который прилетело, во дворе нашей кондитерской. Там спасатели доставали людей, и на них обрушилась крыша. Для меня сейчас кощунственно продолжать работать и пытаться что-то еще кому-то продавать. Каждый сейчас занят разгребанием завалов, спасением раненых».