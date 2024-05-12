Гладков: 19 человек пострадали при обрушении части дома, погибших пока не нашли

Пострадавших госпитализировали в медучреждения Белгорода. после оказания медпомощи шестерых отпустили домой на амбулаторное лечение. «Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Если потребуется — все тяжелее раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники», — написал Гладков в Telegram.
Подъезд многоэтажки на улице Щорса в Белгороде обрушился сегодня, 12 мая, после массированного обстрела ВСУ. По данным Минобороны РФ, дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У». После начала разбора завалов в здании обрушилась крыша. На данный момент территория дома оцеплена. В городе по тревоге подняты участники территориальной самообороны, задействованы хозяйствующие субъекты. Власти организовывают эвакуацию людей в пункты временного размещения и экспертизу технического состояния дома.
«В связи с опасностью проведения работ и достаточностью сил и средств МЧС, полиции, самообороны — дополнительная помощь не требуется. Наоборот, излишнее количество людей на объекте может привести к повреждениям как в рамках частичного разрушения, так в случае повторного обстрела», — написал губернатор.
Всего в результате обстрела, по данным Вячеслава Гладкова, различные повреждения в Белгороде получили 62 квартиры в 3 многоэтажках и 11 автомобилей. В нескольких населенных пунктах Белгородского района пострадали 12 частных и многоквартирных домов, 2 коммерческих объекта, линия электропередачи, более 10 автомобилей.