Гладков: 19 человек пострадали при обрушении части дома, погибших пока не нашли

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в связи с обрушением части дома в Белгороде из-за обстрела. По его данным, 19 человек пострадали, среди них два ребенка. Погибшие пока не обнаружены. Глава региона также сообщил, что в городе снова звучит сигнал ракетной опасности.