В Белгороде в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом обрушился весь подъезд

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.
В ходе поисково-спасательных работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Различные повреждения в Белгороде после атаки ВСУ зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей, также сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Число пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке выросло до 19 человек, в том числе двое детей. Погибшие пока не обнаружены.