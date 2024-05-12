В Белгороде в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом обрушился весь подъезд

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.