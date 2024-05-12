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В Белгороде в результате прямого попадания снаряда ВСУ в жилой дом обрушился весь подъезд

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.

По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте.

В ходе поисково-спасательных работ на месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Различные повреждения в Белгороде после атаки ВСУ зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей, также сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Число пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке выросло до 19 человек, в том числе двое детей. Погибшие пока не обнаружены.