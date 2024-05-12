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Обнаружил сосед: известны детали отравления газом семьи из Башкирии

СК Башкирии возбудил уголовное дело после отравления газом бабушки с детьми.

Источник: прокуратура Башкирии

Сегодня, 12 мая, в башкирском городе Октябрьский произошла трагедия. В одной из квартир нашли с признаками отравления угарным газом 62-летнюю женщину и двоих детей пяти и семи лет. В настоящий момент Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело.

Нашел сосед

По данным Следственного комитета, мама из Октябрьского оставила детей вместе с их бабушкой. В какой-то момент она забеспокоилась, что пенсионерка не выходит на связь и попросила соседа проверить их.

Когда мужчина вскрыл дверь, он обнаружил, что женщина и двое детей находились внутри без сознания. Он выключил духовой шкаф, вынес пострадавших из квартиры и вызвал медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть бабушки, детей удалось отправить в больницу. Сейчас их состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

Возбуждено дело

После случившегося на место происшествия прибыли экстренные службы, прокуратура и следственный комитет. В настоящий момент устанавливаются причины и условия, которые способствовали случившемуся.

Предварительно установлено, что причиной могло послужить скопление угарного газа из-за неправильного использования духовки. Расследование продолжается.

несчастный случай