Обнаружил сосед: известны детали отравления газом семьи из Башкирии

Когда мужчина вскрыл дверь, он обнаружил, что женщина и двое детей находились внутри без сознания. Он выключил духовой шкаф, вынес пострадавших из квартиры и вызвал медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть бабушки, детей удалось отправить в больницу. Сейчас их состояние оценивается, как стабильно тяжелое.