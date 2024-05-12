Запуск ракеты по Белгороду был предварительно осуществлен ВСУ из района Казачей Лопани

Белгород и его окрестности подверглись в воскресенье массированному обстрелу со стороны Украины. Обломки одного из сбитых снарядов — ракеты «Точка-У» — повредили жилой десятиэтажный дом в Белгороде, полностью рухнул подъезд. МЧС сообщает и о повторных обрушениях. Среди более чем 10 пострадавших есть дети, люди могут оставаться под завалами.