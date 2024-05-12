Запуск ракеты по Белгороду был предварительно осуществлен ВСУ из района Казачей Лопани

«Запуск ракеты, предварительно, осуществлялся с юго-запада, это район Казачей Лопани», — сказал собеседник агентства.
Белгород и его окрестности подверглись в воскресенье массированному обстрелу со стороны Украины. Обломки одного из сбитых снарядов — ракеты «Точка-У» — повредили жилой десятиэтажный дом в Белгороде, полностью рухнул подъезд. МЧС сообщает и о повторных обрушениях. Среди более чем 10 пострадавших есть дети, люди могут оставаться под завалами.
Установлена ориентировочная точка запуска ракеты по Белгороду, принимаются меры для подавления украинского расчета, сообщили в силовых структурах.
«Квадрат запуска ориентировочный установлен, идет работа по подавлению средств противника», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что около 11:40 мск киевским режимом совершена террористическая атака жилых кварталов Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire. В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда «Ольхи». Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» поврежден жилой дом в Белгороде.