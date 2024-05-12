Сырский заявил о сложной обстановке для ВСУ в Харьковской области

На фронте для ВСУ сложилась обостренная ситуация, ведутся «жесткие оборонительные бои», сообщил главком украинской армии Александр Сырский в своем телеграм-канале.
«На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции», — сообщил он.
По словам Сырского, российские силы пытаются продвинуться вглубь украинской территории на нескольких направлениях.
10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области. В приграничных районах региона на этом фоне началась эвакуация.
11 и 12 мая Минобороны отчиталось о взятии под контроль в Харьковской области девяти населенных пунктов у границ с Белгородской: поселка Плетеневка, сел Борисовка, Огурцово, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Также был взят под контроль поселок городского типа Керамик в ДНР вблизи Авдеевки.