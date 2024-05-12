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Под Челябинском грузовой автомобиль сбил 7-летнего велосипедиста

Под Челябинском грузовой автомобиль сбил 7-летнего велосипедиста, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося днем 12 мая.

На 26 километре дороги Челябинск — Новосибирск, это территория Копейского городского округа, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Shacman, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

Уточняется, что ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

«Велосипедист 2016 года рождения получил телесные повреждения», — уточнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области.