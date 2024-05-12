Под Челябинском грузовой автомобиль сбил 7-летнего велосипедиста

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося днем 12 мая.
На 26 километре дороги Челябинск — Новосибирск, это территория Копейского городского округа, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Shacman, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.
Уточняется, что ребенок пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
«Велосипедист 2016 года рождения получил телесные повреждения», — уточнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области.