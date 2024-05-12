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Аферисты обманом оформили на 23-летнюю жительницу Воронежа кредит на 2 млн рублей

В областном центре зафиксирован очередной случай мошенничества. На этот раз на уловку аферистов попалась 23-летняя местная жительница.

Так, они получили доступ к онлайн-банку девушки и оформили кредиты на сумму свыше 2 млн рублей, пишет пресс-служба ГУ МВД по региону.

Так, пострадавшая рассказала оперативникам, что ей позвонил якобы оператор мобильной связи. Он сообщил, что срок действия сим-карты горожанки истекает, поэтому нужно продлить договор пользования. Для этого он попросил предоставить код из смс, который сразу поступил девушке на мобильный телефон.

Таким образом, мошенник получил доступ к персональным данным потерпевшей и смог проникнуть в ее онлайн-банк и оформить кредиты на сумму, превышающую 2 млн рублей. Женщина увидела проделанную операцию и поняла, что стала жертвой злоумышленников, — уточнили в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Проводится проверка.