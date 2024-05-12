Аферисты обманом оформили на 23-летнюю жительницу Воронежа кредит на 2 млн рублей

Так, пострадавшая рассказала оперативникам, что ей позвонил якобы оператор мобильной связи. Он сообщил, что срок действия сим-карты горожанки истекает, поэтому нужно продлить договор пользования. Для этого он попросил предоставить код из смс, который сразу поступил девушке на мобильный телефон.