План «Ковер» в аэропорту Волгограда вводили 12 мая

Сегодня ночью, 12 мая, в международном аэропорту Волгограда из-за атаки беспилотников вводили план «Ковер». Режим закрытого для полетов неба объявили в 03.25 согласно данным, Telegram-канала Aviaincident. Сигнал поступил от диспетчера службы организации перевозок.
По данным онлайн-табло аэропорта Волгограда, режим «Ковер» не повлиял на вылет и прилет самолетов. Аэропорт возобновил работу с 5 утра. Все рейсы 12 мая выполняются по расписанию, в штатном режиме.
Напомним, Волгоград ночью 12 мая второй раз за два дня атаковал украинский БПЛА самолетного типа. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе, вызванный падением сбитого беспилотника, разгорелся на одной из установок первичной переработки нефти в 2.25. Пламя оперативно потушили сотрудники завода и МЧС. Обошлось без жертв.