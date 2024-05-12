План «Ковер» в аэропорту Волгограда вводили 12 мая

Напомним, Волгоград ночью 12 мая второй раз за два дня атаковал украинский БПЛА самолетного типа. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе, вызванный падением сбитого беспилотника, разгорелся на одной из установок первичной переработки нефти в 2.25. Пламя оперативно потушили сотрудники завода и МЧС. Обошлось без жертв.