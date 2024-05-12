Воронежский губернатор выразил соболезнования после трагедии в Белгороде

«Страшная трагедия в Белгороде. Очередной украинский удар по мирному кварталу привел к полному обрушению подъезда десятиэтажного жилого дома. В воскресное утро в своих квартирах погибли мирные люди. Десятки пострадали. Идёт разбор завалов. От имени всех воронежцев выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Белгородской области. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — подчеркнул губернатор.