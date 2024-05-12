Аннаполис
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский губернатор выразил соболезнования после трагедии в Белгороде

Александр Гусев отреагировал на обрушение МКД.

12

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим от обрушения подъезда в многоэтажном доме в Белгороде. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

«Страшная трагедия в Белгороде. Очередной украинский удар по мирному кварталу привел к полному обрушению подъезда десятиэтажного жилого дома. В воскресное утро в своих квартирах погибли мирные люди. Десятки пострадали. Идёт разбор завалов. От имени всех воронежцев выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всем жителям Белгородской области. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — подчеркнул губернатор.