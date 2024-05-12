Губернатор Пермского края высказал слова поддержки пострадавшим в Белгороде

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал слова поддержки пострадавшим после обстрела в Белгороде.
Глава региона поделился ими в личном телеграм-канале. Речь идёт о трагедии, которая произошла в Белгороде 12 мая. В многоквартирный жилой дом попал снаряд. Из-за удара подъезд дома обрушился. Как сообщает губернатор Прикамья, пострадали 19 человек, в том числе дети.
«Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Белгородцы, держитесь, Пермский край с вами!» — отметил губернатор Махонин.