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В Белгороде прогремели сильные взрывы

БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Сильные взрывы слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ракетную опасность объявили в 16.03 в Белгороде и Белгородском районе.

Сирену в городе включали два раза в течении 10 минут. Во время второго сигнала сильные взрывы были слышны в районе Харьковской горы, передает корреспондент РИА Новости.