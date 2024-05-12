В Белгороде прогремели сильные взрывы

Ракетную опасность объявили в 16.03 в Белгороде и Белгородском районе.
Сирену в городе включали два раза в течении 10 минут. Во время второго сигнала сильные взрывы были слышны в районе Харьковской горы, передает корреспондент РИА Новости.
БЕЛГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Сильные взрывы слышны в Белгороде на фоне ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
Ракетную опасность объявили в 16.03 в Белгороде и Белгородском районе.
Сирену в городе включали два раза в течении 10 минут. Во время второго сигнала сильные взрывы были слышны в районе Харьковской горы, передает корреспондент РИА Новости.