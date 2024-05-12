Аннаполис
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частичную эвакуацию объявили в Омской области

Жителей продолжают вывозить из Усть-Ишима.

Источник: МЧС России по Омской области

В Усть-Ишимском районе Омской области объявлена частичная эвакуация. В первую очередь с территории вывезли пациентов Центральной районной больницы. Об этом рассказал зампред регионального правительства Алексей Ромахин.

«Гражданам предложено воспользоваться транспортом, предоставленным Правительством Омской области, не дожидаясь объявления полной эвакуации. В настоящий момент доставка осущствляется от парковки спорткомплекса “Таёжный” в направлениях Тевризский, Знаменский, Тарский, Большереченский, Большеуковский районы, город Омск. Автобусы отправляются по мере комплектования», — сообщил Ромахин.

Появились телефоны, по которым жители могут получить оперативную консультацию:

8 (38150)2−12−67; 8 (38150)2−17−05; 8 (38150)2−11−62.

Если объявят полную эвакуацию, то добавится ещё одна точка посадки — аэропорт местных авиалиний. В ближайших районах уже оборудовали пункты временного размещения.

«Уровень воды продолжает повышаться. Не затягивайте с отъездом. В случае размытия дорог эвакуация будет сопряжена с гораздо более серьёзными проблемами», — подчёркивает Ромахин.

С собой можно взять питомцев, однако домашний скот придётся оставить в Усть-Ишиме. За животными будут ухаживать, обеспечат кормёжку. Если уровень воды достигнет критических отметок, то скот также эвакуируют в соседние районы региона. В случае необходимости, граждан могут подвезти к месту посадки в автобус.