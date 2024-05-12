Частичную эвакуацию объявили в Омской области

С собой можно взять питомцев, однако домашний скот придётся оставить в Усть-Ишиме. За животными будут ухаживать, обеспечат кормёжку. Если уровень воды достигнет критических отметок, то скот также эвакуируют в соседние районы региона. В случае необходимости, граждан могут подвезти к месту посадки в автобус.