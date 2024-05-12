В Молдове выросло число правонарушений — статистика

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. В Молдове за год выросло число правонарушений, соответствующие данные приводит Национальное бюро статистики (НБС).
Так, в 2023 году выявлено 730,7 тысячи правонарушений, что на 45,5 тысячи, или 6,6%, больше по сравнению с 2022 годом. В среднем на 1000 жителей приходилось 268 решений о применении санкции за правонарушение.
По итогам проверок нарушений закона в 2023 году были применены в основном такие санкции:
- 23 000 предупреждений (примерно вдвое больше по сравнению с 2022 годом);
- 648 500 штрафов (на 0,2% больше по сравнению с 2022 годом);
- 2600 санкций в виде неоплачиваемого труда на благо общества.
Большинство выявленных правонарушений и решения о применении санкции за правонарушение приняты органами внутренних дел, уточнили в НБС.
Министерство внутренних дел лидирует среди ведомств, которые выявляют больше всего правонарушений: 685,5 тысячи, или 93,8% от общего количества. Это на 7,2% по сравнению с 2022 годом.
Из общего числа решений о применении противоправных санкций 92,8% были приняты органами МВД, по 1,4% — Минобороны и Таможенной службы, 1,1% — районными и городскими судами, по 0,8% — административными органами Министерства финансов и Инспекции по охране окружающей среды, 1,7% — другими органами.
Данные НБС не включают Приднестровский регион и муниципий Бендеры.