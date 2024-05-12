На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело

«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», — уточнили в ведомстве.