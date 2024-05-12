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На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Против водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщил СК в Telegram-канале.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире», — уточнили в ведомстве.

ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России.

В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.

В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании «Такси», которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.

Возбуждены два уголовных дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса на два месяца.

СК