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Под Волгоградом автокран протаранил здание колледжа

Авария произошла днем 12 мая 2024 года в Камышине.

Источник: соцсети

О необычном ДТП, которое произошло днем 12 мая в Камышине, сообщили очевидцы в социальных сетях. Аварию с автокраном сняли на видео. На кадрах видно, что тяжелый грузовик КАМАЗ с манипулятором зацепил дерево на обочине, съехал с дороги, снес забор и врезался в здание Камышинского политехнического колледжа. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. «Снес девятку, в окно въехал», вещает женский голос за кадром.

— Водитель вышел из машины, она покатилась. Протаранила забор и столкнулась со стеной здания. Никто не пострадал, — прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

Пострадавших и повреждений здания бывшего ПТУ № 9 на видео не заметно, если не считать снесенного тяжелой машиной забора образовательного учреждения.