Под Волгоградом автокран протаранил здание колледжа

О необычном ДТП, которое произошло днем 12 мая в Камышине, сообщили очевидцы в социальных сетях. Аварию с автокраном сняли на видео. На кадрах видно, что тяжелый грузовик КАМАЗ с манипулятором зацепил дерево на обочине, съехал с дороги, снес забор и врезался в здание Камышинского политехнического колледжа. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. «Снес девятку, в окно въехал», вещает женский голос за кадром.