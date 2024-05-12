Рано утром в центре Ростова-на-Дону неизвестные устроили стрельбу

По словам очевидцев, конфликт между горожанами произошел рано утром 12 мая в районе проспекта Буденновского. Полицейские предварительно установили, что неизвестный в ходе ссоры произвел два выстрела из предмета, похожего на пистолет. После этого подозреваемый скрылся. Ранение получил 20-летний молодой человек, его госпитализировали.