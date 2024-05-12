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Рано утром в центре Ростова-на-Дону неизвестные устроили стрельбу

Ростовская область, 12 мая 2024. DON24.RU. Неизвестные устроили стрельбу в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

По словам очевидцев, конфликт между горожанами произошел рано утром 12 мая в районе проспекта Буденновского. Полицейские предварительно установили, что неизвестный в ходе ссоры произвел два выстрела из предмета, похожего на пистолет. После этого подозреваемый скрылся. Ранение получил 20-летний молодой человек, его госпитализировали.

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание скрывшегося участника инцидента. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.