Двое погибли при обрушении части дома в Белгороде

И.о. министра здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что при обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек. Позднее в экстренных службах сообщили, что число пострадавших увеличилось до 20. В МЧС заявляли, что из-под завалов были спасены 16 человек, в том числе двое детей. Позднее под завалами удалось найти еще трех живых людей. В настоящий момент идет поиск семи жителей дома. Эвакуация жильцов дома завершена.