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Двое погибли при обрушении части дома в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-под завалов жилого дома в Белгороде достали двух погибших. Их личности устанавливаются. Это первое официальное подтверждение информации о жертвах.

Источник: РИА "Новости"

По словам Гладкова, под завалами все еще могут находиться люди. Он отметил, спасатели, сотрудники ЖКХ и строители сейчас устанавливают дополнительное освещение, чтобы работы по разбору завалов продолжались вечером и ночью.

И.о. министра здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что при обрушении подъезда в Белгороде пострадали 17 человек. Позднее в экстренных службах сообщили, что число пострадавших увеличилось до 20. В МЧС заявляли, что из-под завалов были спасены 16 человек, в том числе двое детей. Позднее под завалами удалось найти еще трех живых людей. В настоящий момент идет поиск семи жителей дома. Эвакуация жильцов дома завершена.