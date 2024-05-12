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Силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя

В районе Симферополя российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил 12 мая глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Разрушений и пострадавших нет. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), на подлете к Белгороду было сбито несколько целей.

Белгород подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрела в доме на улице Щорса обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Затем во время разбора завалов произошло повторное обрушение: рухнула крыша многоэтажки.

Погибли два человека, 20 пострадали. Под завалами могут быть люди.