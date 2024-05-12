Силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Симферополя

Белгород подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрела в доме на улице Щорса обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Затем во время разбора завалов произошло повторное обрушение: рухнула крыша многоэтажки.