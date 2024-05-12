Двух погибших достали из-под завалов атакованного ВСУ дома в Белгороде

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Тела двух погибших извлекли из-под завалов атакованного ВСУ в воскресенье многоэтажного дома в Белгороде, сейчас устанавливаются личности этих людей, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет».
Он также проинформировал, что спасатели будут осуществлять разбор завалов и ночью. В этом им окажут помощь сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и строители.
По словам Гладкова, над Белгородским районом вновь сработала система ПВО, были сбиты несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.
«Пострадавших нет. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в районе села Раково загорелась сухая трава. Пожарными дружинами очаг возгорания был оперативно ликвидирован».
Большинство пострадавших прооперированы
В свою очередь министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил в своем Tekegram-канале, что большинство пациентов, поступивших после частичного обрушения дома в Белгороде после атаки ВСУ, прооперированы, несколько операций еще не завершены.
Он уточнил, что пострадавшие находятся в трех медучреждениях региона.
«Вся помощь оказывается», — заверил глава ведомства, отметив, что белгородские медики находятся на связи с федеральными центрами.
«В Белгороде запасы эритроцитов и доз крио достаточен. В районах дежурят водители — готовы подвезти резерв (если потребуется). Ситуацию контролируем».
Массированный обстрел
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, снаряд попал в жилой дом, в результате чего обрушился весь подъезд.
Затем Минобороны РФ проинформировало, что атака была проведена с применением «Точки-У», РСЗО «Ольха» и Vampire.
По факту обстрела Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.