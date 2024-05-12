Двух погибших достали из-под завалов атакованного ВСУ дома в Белгороде

В свою очередь министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил в своем Tekegram-канале, что большинство пациентов, поступивших после частичного обрушения дома в Белгороде после атаки ВСУ, прооперированы, несколько операций еще не завершены.