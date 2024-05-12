Вторая энергоавария произошла в Краснодаре

В Краснодаре 17 улиц остались без света. Отключение произошло из-за аварии в Прикубанском округе.
«Причина отключения — повреждение на линии 6/10 кВ, отключены ПС “Витаминкомбинат” “ВК-8” и 26 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, временно обесточены улицы Профессора Рудакова, Гусника, Лодыгина, Мечникова, Туполева, Бехтерева, Кулибина, Туполева, Коломийцева скульптора. Свет погас в домах по улицам Дальней, Западной, Полевой, Зеленой.
Без электроэнергии остаются улицы Степная, Дружбы, Лекарственная и Профессора Малигонова.
На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.
Ранее энергоавария случилась в Карасунском округе.
«Авария устранена, все потребители запитаны», — уточнили в ЕДДС Краснодара.