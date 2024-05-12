В Башкирии найден пропавший в лесу мужчина

Больше суток мужчина искал своих 17 лошадей, а в это время его искали местные жители, спасатели и полиция.
В поисках табуна мужчина ушел в лес на 23 километра от дома и находился уже в Челябинской области.
Когда сумерки его застали в лесу, потерявшийся развёл костёр и устроился на ночлег. Утром недалеко от места ночёвки мужчина обнаружил лошадей, и пошёл с ними в сторону дома.
Как только появилась связь он сообщил что жив и направляется с лошадьми домой.
Искавшие его спасатели Госкомитета РБ по ЧС выдвинулись ему на встречу и доставили домой.