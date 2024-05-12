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В Башкирии найден пропавший в лесу мужчина

Вчера вечером в Центр обработки вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что в Салаватском районе в деревне Кусепеево мужчина утром ушел в лес за лошадьми и пропал.

Источник: Башинформ

Больше суток мужчина искал своих 17 лошадей, а в это время его искали местные жители, спасатели и полиция.

В поисках табуна мужчина ушел в лес на 23 километра от дома и находился уже в Челябинской области.

Когда сумерки его застали в лесу, потерявшийся развёл костёр и устроился на ночлег. Утром недалеко от места ночёвки мужчина обнаружил лошадей, и пошёл с ними в сторону дома.

Как только появилась связь он сообщил что жив и направляется с лошадьми домой.

Искавшие его спасатели Госкомитета РБ по ЧС выдвинулись ему на встречу и доставили домой.