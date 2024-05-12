Число погибших после обрушения дома в Белгороде возросло до пяти

Подъезд дома обрушился из-за падения обломка сбитой ракеты «Точка-У», запущенной по Белгороду со стороны Украины. По предварительной информации, всего в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей. В городе за день несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности, из-за чего спасателям приходилось приостанавливать поиски.