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В Лиде 11-летняя девочка выпала из аттракциона

В Лиде из аттракциона выпала 11-летняя девочка. Об этом сообщает Следственный комитет.

Источник: СК Беларуси

«Предварительно установлено, что днем 12 мая девочка вместе с мамой пришла в парк развлечений, который несколько недель назад приехал в город. Школьница захотела прокатиться на весьма экстремальном аттракционе Hammer. Буквально через несколько секунд после запуска техники 11-летняя девочка упала с высоты. В настоящее время она находится в больнице, где ей оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены Лидским районным отделом Следственного комитета. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения техники безопасности, а также причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка», — подчеркнули в СК.

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