Мэрия Белгорода опровергла информацию об эвакуации жителей

По словам Гладкова, полуторамесячного ребенка с травмами готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. 16-летнего подростка госпитализировали в реанимацию местной больницы. Еще 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях Белгорода.