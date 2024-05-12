Шестого погибшего извлекли из-под завалов в доме в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пострадали 20 человек, в том числе полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Шесть человек проходят лечение амбулаторно. Работы по разбору завалов будут продолжены в вечернее и ночное время, сообщил глава региона.