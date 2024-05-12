Шестого погибшего извлекли из-под завалов в доме в Белгороде

«МЧС России: шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день сообщалось о пяти погибших в результате атаки украинских формирований на город.
Белгород подвергся массированной атаке ВСУ утром в воскресенье, 12 мая. В результате обстрела в доме на улице Щорса обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Затем во время разбора завалов произошло повторное обрушение: рухнула крыша многоэтажки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пострадали 20 человек, в том числе полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Шесть человек проходят лечение амбулаторно. Работы по разбору завалов будут продолжены в вечернее и ночное время, сообщил глава региона.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны России отметили, что во время атаки на жилые дома Белгорода применялись комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire.