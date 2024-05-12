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Шестого погибшего извлекли из-под завалов в доме в Белгороде

Шестого погибшего извлекли из-под завалов рухнувшего при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) подъезда в жилом доме в Белгороде. Об этом 12 мая сообщили в МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«МЧС России: шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день сообщалось о пяти погибших в результате атаки украинских формирований на город.

Белгород подвергся массированной атаке ВСУ утром в воскресенье, 12 мая. В результате обстрела в доме на улице Щорса обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Затем во время разбора завалов произошло повторное обрушение: рухнула крыша многоэтажки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что пострадали 20 человек, в том числе полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Шесть человек проходят лечение амбулаторно. Работы по разбору завалов будут продолжены в вечернее и ночное время, сообщил глава региона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны России отметили, что во время атаки на жилые дома Белгорода применялись комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire.