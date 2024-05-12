Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось до шести человек

МИНСК, 12 мая — Sputnik. МЧС России сообщило об увеличении числа погибших людей в результате атаки ВСУ на жилой многоэтажный дом в Белгороде.
«МЧС России: шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников информировал, что большинство пациентов, поступивших после частичного обрушения дома в Белгороде из-за атаки ВСУ, прооперированы, несколько операций еще продолжаются.
Он уточнил, что пострадавшие находятся в трех медучреждениях региона.
«Вся помощь оказывается», — заверил глава ведомства, отметив, что белгородские медики тесно взаимодействуют с федеральными центрами.
«В Белгороде запасы эритроцитов и доз крио достаточен. В районах дежурят водители — готовы подвезти резерв (если потребуется). Ситуацию контролируем».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что среди пострадавших есть дети, у них баротравмы и ожоги. Одного ребенка — полуторамесячного малыша — готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.
Массированный обстрел
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, снаряд попал в жилой дом, в результате чего обрушился весь подъезд.
Затем Минобороны РФ проинформировало, что атака была проведена с применением «Точки-У», РСЗО «Ольха» и Vampire.
По факту обстрела Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.