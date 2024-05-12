Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось до шести человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что среди пострадавших есть дети, у них баротравмы и ожоги. Одного ребенка — полуторамесячного малыша — готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.