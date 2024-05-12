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Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось до шести человек

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ в воскресенье, снаряд попал в жилой дом — в результате обрушился весь подъезд.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. МЧС России сообщило об увеличении числа погибших людей в результате атаки ВСУ на жилой многоэтажный дом в Белгороде.

«МЧС России: шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников информировал, что большинство пациентов, поступивших после частичного обрушения дома в Белгороде из-за атаки ВСУ, прооперированы, несколько операций еще продолжаются.

Он уточнил, что пострадавшие находятся в трех медучреждениях региона.

«Вся помощь оказывается», — заверил глава ведомства, отметив, что белгородские медики тесно взаимодействуют с федеральными центрами.

«В Белгороде запасы эритроцитов и доз крио достаточен. В районах дежурят водители — готовы подвезти резерв (если потребуется). Ситуацию контролируем».

подчеркнул Иконников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что среди пострадавших есть дети, у них баротравмы и ожоги. Одного ребенка — полуторамесячного малыша — готовят к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Массированный обстрел

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, снаряд попал в жилой дом, в результате чего обрушился весь подъезд.

Затем Минобороны РФ проинформировало, что атака была проведена с применением «Точки-У», РСЗО «Ольха» и Vampire.

По факту обстрела Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.