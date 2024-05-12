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Сохраняется угроза подтопления села Талдыколь

Сохраняется угроза подтопления села Талдыколь. На сегодня там возведено 3 км защитных Дамб, из них 800 м укреплений обновляются, передает ИА EL.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Источник: EL.kz

Как сообщил аким Бейбарысского сельского округа Сейлбек Зулхашев, в связи с подъемом уровня воды в реке Жайык сохраняется угроза подтопления села Талдыколь.

В берегоукрепительных работах задействовано 25 единиц спецтехники, 28 военнослужащих и 15 сотрудников МЧС РК. Силами местных жителей и солдат уложено 28 тысяч мешкотар в грунтом. Подготовлен пункт эвакуации на 300 мест в Талдыкольской средней школе, — сообщил Сейлбек Зулхашев.

В настоящее время фермерам и владельцам крестьянских хозяйств выданы предупреждения о возможном подтоплении. В безопасные места отогнано 200 голов коз и овец, 300 голов коров.