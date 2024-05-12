Как сообщил аким Бейбарысского сельского округа Сейлбек Зулхашев, в связи с подъемом уровня воды в реке Жайык сохраняется угроза подтопления села Талдыколь.
В берегоукрепительных работах задействовано 25 единиц спецтехники, 28 военнослужащих и 15 сотрудников МЧС РК. Силами местных жителей и солдат уложено 28 тысяч мешкотар в грунтом. Подготовлен пункт эвакуации на 300 мест в Талдыкольской средней школе, — сообщил Сейлбек Зулхашев.
В настоящее время фермерам и владельцам крестьянских хозяйств выданы предупреждения о возможном подтоплении. В безопасные места отогнано 200 голов коз и овец, 300 голов коров.