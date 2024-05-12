Росавиация расследует инцидент с полетом самолета над трассой под Москвой

В январе прошлого года самолет пролетел над дорогой между Лузино и Марьяновкой в Омской области на низкой высоте. Он не согласовал маршрут и снижение высоты. Позже по инициативе транспортной прокуратуры пилота привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 тыс. руб.