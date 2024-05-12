В Сочи селевой поток заблокировал маршрутку с пассажирами.
Как информирует пресс-служба Госавтоинспекции Кубани, в Хостинском районе на улице Новороссийское шоссе произошел обвал горных пород на дорогу, в результате чего маршрутный автобус с пассажирами оказался заблокирован.
На место инцидента первыми прибыли сотрудники Госавтоинспекции города Сочи, которые привлекли к работам экскаватор для очистки дороги и освобождения автобуса.
Все люди, находившиеся в автобусе, включая водителя, выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оказанную помощь и поддержку.
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