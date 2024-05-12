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В Сочи селевой поток заблокировал маршрутку с пассажирами

На дорогу обвалились горные породы.

Источник: ГУ МЧС России

В Сочи селевой поток заблокировал маршрутку с пассажирами.

Как информирует пресс-служба Госавтоинспекции Кубани, в Хостинском районе на улице Новороссийское шоссе произошел обвал горных пород на дорогу, в результате чего маршрутный автобус с пассажирами оказался заблокирован.

На место инцидента первыми прибыли сотрудники Госавтоинспекции города Сочи, которые привлекли к работам экскаватор для очистки дороги и освобождения автобуса.

Пассажиров эвакуировали в прибывший автомобиль «Камаз» МЧС России.

Все люди, находившиеся в автобусе, включая водителя, выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оказанную помощь и поддержку.

Напомним, в Темрюкском районе в лобовом ДТП погиб российский спортсмен.

Согласно предварительной информации, 43-летний водитель машины VOYAH выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком SITRAK, управляемым 27-летним мужчиной.

Мы ранее писали, в Краснодаре проводят проверку по факту обнаружения двух тел при пожаре.

Причиной смерти, предположительно, стало отравление угарным газом. Одной из возможных причин пожара считается короткое замыкание.

ГИБДД