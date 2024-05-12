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Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник: © РИА Новости

«Тело девятого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС России, найдено восемь тел.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, список погибших опубликуют только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до выполнения в полном объеме.

Глава региона добавил, что сейчас в подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.

Сегодня Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск, при котором из-за прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом на улице Щорса обрушился весь подъезд.

Спустя примерно час с небольшим после удара произошло повторное обрушение — упали чердачный этаж и крыша, находившиеся над разрушенным подъездом. Из-за этого травмы различной степени получили трое спасателей.

Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом они уже несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.

Минобороны уточнило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили жилой дом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

МЧС