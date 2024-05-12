Экстренные службы сообщили о девяти погибших под завалами в Белгороде

Глава региона добавил, что сейчас в подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Всех жильцов уже переселили, часть отправилась к родственникам, других разместили в пунктах временного проживания на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.