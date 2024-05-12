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Тело седьмого погибшего извлечено из-под завалов дома в Белгороде

МЧС сообщило, что из-под завалов жилого дома в Белгороде извлечено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв от удара по дому возросло до семи.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что спасатели вытащили тела семи жителей: четырех женщин и троих мужчин. Список погибших будет опубликован после завершения спасательных работ.

По последним данным, из-за обрушения дома пострадали 20 человек, в том числе двое детей — полуторамесячный младенец и молодой человек 16 лет. У младенца баротравма, закрытая черепно-мозговая травма, ожог лица и шеи. Он направлен в детскую клиническую больницу в Москве. 16-летний мальчик находится в реанимации городской больницы. У него открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.