Тело седьмого погибшего извлечено из-под завалов дома в Белгороде

По последним данным, из-за обрушения дома пострадали 20 человек, в том числе двое детей — полуторамесячный младенец и молодой человек 16 лет. У младенца баротравма, закрытая черепно-мозговая травма, ожог лица и шеи. Он направлен в детскую клиническую больницу в Москве. 16-летний мальчик находится в реанимации городской больницы. У него открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.