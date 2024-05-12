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Губернатор Голубев выразил соболезнования родным погибших при обстреле в Белгороде

Губернатор Ростовской области выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела в Белгороде 12 мая.

Источник: РИА "Новости"

Слова поддержки Василий Голубев разместил на своей странице в социальных сетях.

— Белгород, мы с вами! — Добавил глава региона.

Жуткое происшествие случилось в тот же день, 12 мая. На город был совершен массированный обстрел. В результате на Харьковской горе обрушились десять этажей подъезда дома. Спасатели достают людей из-под завалов. Пока известно о 20 пострадавших. В том числе — двух детях в возрасте 16 лет и полутора месяцев. Младенцу требуется транспортировка в больницу Москвы.

Еще трое человек получили смертельные ранения.