Губернатор Голубев выразил соболезнования родным погибших при обстреле в Белгороде

Жуткое происшествие случилось в тот же день, 12 мая. На город был совершен массированный обстрел. В результате на Харьковской горе обрушились десять этажей подъезда дома. Спасатели достают людей из-под завалов. Пока известно о 20 пострадавших. В том числе — двух детях в возрасте 16 лет и полутора месяцев. Младенцу требуется транспортировка в больницу Москвы.