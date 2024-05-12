Число погибших от удара ВСУ по многоэтажке в Белгороде выросло до 11

«Из-под завалов в Белгороде спасатели извлекли еще троих погибших, в том числе двоих детей. Всего извлечены тела 11 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Сегодня, 12 мая, Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. После попадания фрагмента ракетного снаряда в жилой дом обрушился подъезд многоэтажки. Спасатели продолжают разбирать завалы, однако работы прерывались пять раз из-за ракетных угроз. Минобороны сообщило об уничтожении 12 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и двух реактивных снарядов РСЗО «Ольха», выпущенных в сторону Белгорода.
Последние новости об ударе по жилому дому в Белгороде — в материале «Ъ».