На стройке школы в Пушкине пострадали четверо: упали с высоты 8 метров

В результате обрушения на строительстве школы в Пушкине 12 мая, по данным «Фонтанки», пострадали четверо рабочих. Предположительно, они упали с 8-метровой высоты.
Инцидент произошел на строительной площадке на улице Камероновской в начале девятого вечера. По предварительной информации, леса обрушились при заливке бетона. Госпитализированы с переломами четверо рабочих. Из пострадавших — только один недавно получил российское гражданство. Все пострадавшие — уроженцы Узбекистана.
Застройщиком объекта выступает ООО «Проекты развития 18», входящее в группу «Балтрос». Генеральный подрядчик — ООО «Сотэкс». Школа на 550 мест строится в рамках концессионного соглашения.