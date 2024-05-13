На стройке школы в Пушкине пострадали четверо: упали с высоты 8 метров

Инцидент произошел на строительной площадке на улице Камероновской в начале девятого вечера. По предварительной информации, леса обрушились при заливке бетона. Госпитализированы с переломами четверо рабочих. Из пострадавших — только один недавно получил российское гражданство. Все пострадавшие — уроженцы Узбекистана.