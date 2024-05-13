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На стройке школы в Пушкине пострадали четверо: упали с высоты 8 метров

На стройке школы в Пушкине пострадали четверо.

В результате обрушения на строительстве школы в Пушкине 12 мая, по данным «Фонтанки», пострадали четверо рабочих. Предположительно, они упали с 8-метровой высоты.

Инцидент произошел на строительной площадке на улице Камероновской в начале девятого вечера. По предварительной информации, леса обрушились при заливке бетона. Госпитализированы с переломами четверо рабочих. Из пострадавших — только один недавно получил российское гражданство. Все пострадавшие — уроженцы Узбекистана.

Застройщиком объекта выступает ООО «Проекты развития 18», входящее в группу «Балтрос». Генеральный подрядчик — ООО «Сотэкс». Школа на 550 мест строится в рамках концессионного соглашения.