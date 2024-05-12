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Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил в воскресенье мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Источник: AP 2023

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Звук сирены также раздаётся в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

«В Харькове был слышен взрыв», — написал Терехов, не приведя никаких подробностей.

Позднее украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале сообщил о ещё одном взрыве в Харькове.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.