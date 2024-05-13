В ТРЦ «Сильвер Молл» подрались бывший и нынешний охранники

Один из конфликтующих применил травматическое оружие. Ссора произошла прямо во входной группе. Второй участник конфликта получил травмы, его вынесли на носилках.
Сотрудники полиции выясняют причины конфликта.
Бывший и нынешний охранники вступили в конфликт со стрельбой в ТРЦ «Сильвер Молл» 12 мая. Об этом сообщили «Вести — Иркутск».
Один из конфликтующих применил травматическое оружие. Ссора произошла прямо во входной группе. Второй участник конфликта получил травмы, его вынесли на носилках.
Сотрудники полиции выясняют причины конфликта.