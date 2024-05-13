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В Ольхонском районе зарегистрировали землетрясение 13 мая

Толчки достигали четырех баллов.

Источник: Соцсети

В Ольхонском районе зарегистрировали подземные толчки интенсивностью 3−4 балла. Землетрясение произошло в районе семи утра 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Иркутской области.

— Сейсмособытие произошло на акватории озера Байкал в 50 километрах от села Гремячинск Прибайкальского района Бурятии, — поделились в ведомстве.

Толчкам присвоен энергетический класс 11.9. Сейсмологи сообщили, что в Улан-Удэ волна достигла 3−4 баллов. В Иркутск, Хомутово, Дзержинск, Нижний Саянтуй, Смоленщину и Сотниково дошло 3 балла.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что последнее землетрясение было зарегистрировано на северо-востоке Бурятии. Эпицентр находился вдали от населенных пунктов.