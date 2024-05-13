В Новосибирске подростки хотели продать психотропные вещества

По данным ведомства, в декабре 2023 года обвиняемые через международную почту получили партию психотропного вещества. В дальнейшем они планировали продать ее в интернете, оставляя закладки на территории Новосибирска. Однако их задержали таможенники. Психотропные вещества у них изъяли.