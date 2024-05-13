Аннаполис
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске подростки хотели продать психотропные вещества

Сейчас один подстрок находится под стражей, еще двое — под домашним арестом.

Источник: Следственный комитет РФ

СК возбудил уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних, которые обвиняются в покушении на незаконный оборот наркотических средств в Новосибирске. Об этом сообщили в СУ СКР по НСО.

По данным ведомства, в декабре 2023 года обвиняемые через международную почту получили партию психотропного вещества. В дальнейшем они планировали продать ее в интернете, оставляя закладки на территории Новосибирска. Однако их задержали таможенники. Психотропные вещества у них изъяли.

Сейчас один подросток находится под стражей, еще двое — под домашним арестом. Следователи собирают доказательства.

Напомним, новосибирского военного оштрафовали за производство масла из конопли.

СК