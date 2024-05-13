В Новосибирске подростки хотели продать психотропные вещества

СК возбудил уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних, которые обвиняются в покушении на незаконный оборот наркотических средств в Новосибирске. Об этом сообщили в СУ СКР по НСО.
По данным ведомства, в декабре 2023 года обвиняемые через международную почту получили партию психотропного вещества. В дальнейшем они планировали продать ее в интернете, оставляя закладки на территории Новосибирска. Однако их задержали таможенники. Психотропные вещества у них изъяли.
Сейчас один подросток находится под стражей, еще двое — под домашним арестом. Следователи собирают доказательства.
Напомним, новосибирского военного оштрафовали за производство масла из конопли.