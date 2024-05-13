Аннаполис
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Находке мужчина открыл стрельбу из окна квартиры по группе подростков

Городская прокуратура возбудила по факту произошедшего уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В Находке ведется расследование инцидента, квалифицированного как хулиганство. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, вечером 12 мая были сделаны выстрелы из неустановленного предмета.

Из окна дома № 38-а на улице Пограничной в направлении группы подростков были произведены выстрелы, в результате которых ребенок 2014 года рождения получил гематому на запястье.

По данному факту прокуратурой города было инициировано уголовное дело согласно статье 213 УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство с использованием предметов в качестве оружия. Следствие находится под особым контролем органов прокуратуры.