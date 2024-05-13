В Находке мужчина открыл стрельбу из окна квартиры по группе подростков

В Находке ведется расследование инцидента, квалифицированного как хулиганство. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, вечером 12 мая были сделаны выстрелы из неустановленного предмета.
Из окна дома № 38-а на улице Пограничной в направлении группы подростков были произведены выстрелы, в результате которых ребенок 2014 года рождения получил гематому на запястье.
По данному факту прокуратурой города было инициировано уголовное дело согласно статье 213 УК РФ, предусматривающей ответственность за хулиганство с использованием предметов в качестве оружия. Следствие находится под особым контролем органов прокуратуры.