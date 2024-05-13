Выросло число жертв паводков в Казахстане

Как пишет издание, мужчина пропал 13 апреля, когда прорвало дамбу и затопило микрорайон Петропавловска — Подгору. В полицию обратился брат пропавшего, весь этот месяц продолжались поиски казахстанца.
Вчера в полиции города сообщили, что водолазы обнаружили тело 34-летнего горожанина.
«13 апреля поступило сообщение о том, что без вести пропал 34-летний житель города. 12 мая водолазы обнаружили тело мужчины без видимых наружных повреждений. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Напомним, ранее в МВД сообщали, что на фоне весенних паводков в Казахстане было зарегистрировано пять фактов гибели людей — четыре случая в Атырауской области и один факт в Актюбинской области. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Отметим, в начале апреля в Кульсары были найдены тела двух мужчин, которые уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.
Позже в Кульсары нашли тела отца и сына, которых разыскивали неделю. Тогда мужчина 1976 года и его сын 2000 года отправились осмотреть затопленный дом, а после не вернулись в пункт эвакуации.