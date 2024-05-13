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Из-за риска обрушения дома в Новосибирске ввели особый режим

На территории Кировского района теперь действует режим «Повышенной готовности», который ввела городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Соцсети

Причина — возможное обрушение многоквартирного дома. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пятницу, 10 мая, из дома по улице Саввы Кожевникова срочно эвакуировали жильцов. На здании образовались серьёзные трещины, в связи с чем оно было признано опасным. Городская комиссия по ЧС ввела в Кировском районе особый режим — режим «Повышенной готовности».

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, мобилизованы все силы.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что в мэрии Новосибирска рассказали подробности об обрушении дома на Саввы Кожевникова.