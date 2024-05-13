Из-за риска обрушения дома в Новосибирске ввели особый режим

В пятницу, 10 мая, из дома по улице Саввы Кожевникова срочно эвакуировали жильцов. На здании образовались серьёзные трещины, в связи с чем оно было признано опасным. Городская комиссия по ЧС ввела в Кировском районе особый режим — режим «Повышенной готовности».