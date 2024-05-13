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Не подумал о погоде: молодой парень стал виновником аварии с пострадавшими в Хабаровске

Подросток получила травмы в ночном ДТП в Хабаровске.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 13 мая в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка на скорости влетела в рекламный щит. Пострадали два человека — водитель и его пассажир-подросток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария случилась около двух часов ночи в районе дома № 13Б на улице Руднева.

— Водитель, управляя автомобилем Toyota Carina, не учел дорожных условий, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, потерял управление, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору рекламного щита, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В результате пострадал сам водитель — мужчина 22 лет и его пассажирка, девушка 17 лет. Их пришлось госпитализировать. О характере их травм ничего не сообщается.

Мужчина получил права в 2022 году. Его машину поместили на специализированную стоянку.