«Ищем мошенников»: «полицейские» обманули жителя Советской Гавани на 12 миллионов рублей

Звонивший представился сотрудником МВД и рассказал, что сейчас у них проводится проверка в финансовом отделе, ведутся поиски мошенников. После поступил звонок из банка. Его «сотрудники» рассказали, что для предотвращения преступления и исчерпания кредитного лимита нужно взять займ и закрыть его в льготный период.