«Ищем мошенников»: «полицейские» обманули жителя Советской Гавани на 12 миллионов рублей

Уголовное дело завели о мошенничестве в особо крупном размере в Советской Гавани. Жертвой аферистов стал 65-летний мужчина, которому в мессенджере позвонили неизвестные. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Звонивший представился сотрудником МВД и рассказал, что сейчас у них проводится проверка в финансовом отделе, ведутся поиски мошенников. После поступил звонок из банка. Его «сотрудники» рассказали, что для предотвращения преступления и исчерпания кредитного лимита нужно взять займ и закрыть его в льготный период.
— Мужчина и его супруга поверили озвученной по телефону информации и оформили несколько кредитов в различных учреждениях. После того обманутый пожилой мужчина перевел личные и кредитные средства на счета, указанные лжесотрудником банка, на общую сумму около 11,9 миллиона рублей, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Позже пенсионер понял, что сам стал жертвой мошенников и обратился в полицию.