ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже для ГУР в Приморье

«УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины и подконтрольной ему украинской националистической организации, признанной террористической на территории России», — цитирует агентство источник.
В ведомстве подчеркнули, что задержанный полностью осознавал, что собираемые им сведения об объектах военной инфраструктуры Приморья могут использоваться против безопасности Российской Федерации.
«К вооруженным силам (подозреваемый. — Ред.) не имеет отношения, а на военную разведку Украины вышел по собственной инициативе под воздействием их пропаганды», — цитирует агентство.
Также сообщается, что по данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанного заключили под стражу.
Ранее, 2 мая, в региональном управлении ФСБ РФ сообщили, что спецслужбы задержали в ЛНР собиравшую сведения о ВС России гражданку Украины. Задержанная подчеркнула, что передавала данные в период с марта по май 2023 года.
До этого, 23 апреля, в пресс-службе ведомства сообщили, что ФСБ задержала в ЛНР шпионившего в пользу ВСУ гражданина Украины. Он записывал на видео передвижение колонн российской техники, после чего передавал информацию куратору.