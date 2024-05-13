В Курской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА

Об этом говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале.
«Этой ночью восемь украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области. Благодарим бойцов ПВО за службу», — указано в сообщении.
ТАСС, 13 мая. Власти Курской области заявили об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) восьми украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Об этом говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале.
«Этой ночью восемь украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области. Благодарим бойцов ПВО за службу», — указано в сообщении.