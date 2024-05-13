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В Курской области за ночь сбили восемь украинских БПЛА

ТАСС, 13 мая. Власти Курской области заявили об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) восьми украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале.

«Этой ночью восемь украинских БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области. Благодарим бойцов ПВО за службу», — указано в сообщении.